Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Guardiola ve Klopp'un taktik savaşı!

Manchester City Liverpool maçı, ligin 2 iddialı teknik adamı Guardiola ve Klopp'un taktik zekasının mücadelesine de tanık edecek. Taktik mücadele dolayısıyla sahadaki 22 futbolcudan daha fazla efor içerisinde olacak olan ünlü teknik adamlar, galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Manchester City, Liverpool'u konuk edecek, 8 Kasım Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

MAMADOU SAKHO, WADA'YA AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

2016'da Liverpool'da oynadığı dönemde "higenamine" adlı maddeyi kullandığı gerekçesiyle futboldan 30 gün men cezası alan ve söz konusu maddenin doping içermemesinin sonradan anlaşılması üzerine aklanan 30 yaşındaki Sakho'nun, WADA'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Davayı kaybeden WADA, verilen men cezasının hatalı olduğunu kabul ederek 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı maddi zararı karşılamayı üstlendi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Sakho, "Ailem, arkadaşlarım ve bu zor süreçte yanımda olan herkes adına çok mutluyum. Profesyonel bir sporcu veya futbolcunun böyle bir durumla karşılaşması kolay değil. Suçlanabileceğiniz en kötü şey, doping. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakho, o dönem verilen ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool formasıyla Sevilla karşısında görev alamamış ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna seçilememişti