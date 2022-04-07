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Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda?

#Premier Lig#Manchester City#Liverpool
Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda

Dünyanın en önemli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik maçı Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak. Lider Manchester City, 1 puan gerisindeki Liverpool’u evinde ağırlayacak.

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Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çözümleneceği Manchester City - Liverpool maçı geldi çattı.

Dünyanın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Premier Lig’de sezonu domine eden iki takım kozlarını TV+’ta paylaşacak. Puan sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, 1 puan gerisinden gelen Liverpool’u 10 Nisan Pazar günü evinde ağırlayacak. Karşılaşma, S Sport’ta saat 18:30’da naklen yayınlanacak.

Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak

Nisan ayında İngiltere’nin en önemli mücadelelerinden biri de yine TV+ ekranlarında olacak. 20 Nisan’da oynanacak Arsenal-Manchester United maçı da TV+’ta futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A’daki tüm maçlar da TV+ ekranlarında sporseverlerin beğenisine sunulacak.

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Formula 1’de heyecan devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2022 heyecanı da Nisan ayında TV+’ta yaşanmaya devam edecek. Avusturalya’ya taşınan mücadele, 10 Nisan Pazar günü sabah saat 08:00’de S Sport 2’de naklen yayınlanacak. Nisan ayında ayrıca Emilia Romagna Grand Prix heyecanı da TV+’ta yaşanacak.

TV+ Nisan Ajandası

PREMİER LİG    

10 Nisan              Manchester City – Liverpool (S Sport – saat 18:30)

19 Nisan              Liverpool – Manchester United

20 Nisan              Chelsea – Arsenal

23 Nisan              Arsenal – M. United

Formula 1

10 Nisan              Avustralya Grand Prix (S Sport 2- saat 08:00)

24 Nisan              Emilia Romagna Grand Prix

SERIE A

18 Nisan              Napoli – Roma

24 Nisan              İnter – Roma

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#Premier Lig#Manchester City#Liverpool

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