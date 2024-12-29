Manchester City-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Manchester City ve Leicester City maçı, Premier Lig'de günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında. Zirvedev uzaklaşan mavi beyazlı ekip, sahadan puanla dönerek bunu üst sıralara yükselmek istiyor. İşte Manchester City-Leicester City mücadelesi canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ve Leicester City bugün saat 17.30'da karşı karşıya geliyor.

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.