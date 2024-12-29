×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Leicester City#Premier Lig
Manchester City-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 16:11

Premier Lig 19. haftada mücadeleler devam ediyor. Manchester City, Leicester City’e konuk oluyor. Mavi beyazlılar, haftaya 28 puanla 7. sırada başladı. Rakip takım ise 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Her iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki Manchester City-Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Manchester City ve Leicester City maçı, Premier Lig'de günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında. Zirvedev uzaklaşan mavi beyazlı ekip, sahadan puanla dönerek bunu üst sıralara yükselmek istiyor. İşte Manchester City-Leicester City mücadelesi canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ve Leicester City bugün saat 17.30'da karşı karşıya geliyor.

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#Leicester City#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!