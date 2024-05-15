Manchester City kritik virajı kayıpsız döndü! Şampiyonluk yolunda büyük adım...

Haberin Devamı

Manchester City, Premier Lig'in 37. haftasındaki zorlu maçta Tottenham ile kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri ikincisi penaltıdan olmak üzere 50 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Manchester City'de sakatlanan Ederson'ın yerine dahil olan kaleci Stefan Ortega önemli kurtarışlar yaptı.

Bu sonuçla puanını 88 yapan Manchester City, son haftaya ikinci sıradaki Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi.

Manchester City ligin son haftasında West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal ise evinde Everton ile karşı karşıya gelecek.