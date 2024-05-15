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Manchester City kritik virajı kayıpsız döndü! Şampiyonluk yolunda büyük adım...

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#Premier Lig#Manchester City#Futbol
Manchester City kritik virajı kayıpsız döndü Şampiyonluk yolunda büyük adım...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:05

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek son haftaya Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi.

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Manchester City, Premier Lig'in 37. haftasındaki zorlu maçta Tottenham ile kozlarını paylaştı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri ikincisi penaltıdan olmak üzere 50 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Manchester City'de sakatlanan Ederson'ın yerine dahil olan kaleci Stefan Ortega önemli kurtarışlar yaptı.

Bu sonuçla puanını 88 yapan Manchester City, son haftaya ikinci sıradaki Arsenal'ın 2 puan önünde lider girdi.

Manchester City ligin son haftasında West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal ise evinde Everton ile karşı karşıya gelecek.

 

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#Premier Lig#Manchester City#Futbol

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