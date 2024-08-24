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Manchester City - Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig Manchester City Ipswich Town maçı canlı izle

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Manchester City - Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Premier Lig Manchester City Ipswich Town maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:26

Manchester City - Ipswich Town FC maç kadrosu merak ediliyor. İngiltere Premier Lig heyecanı Manchester City Ipswich maçı ile devam ediyor. Yeni sezona galibiyetle başlayan Manchester City, Ipswich karşısında üç puan hedefliyor. Peki, Manchester City Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig Manchester City Ipswich Town maçı canlı izle

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Premier Lig’de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Manchester City ve İpswich Town 2000-21 sezonundan bu yana Premier Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City Ipswich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Manchester City vs Ipswich Town maçı detayları...

MANCHESTER CITY - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City - Ipswich Town maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne, Bernardo, Savinho, Doku, Haaland.

Ipswich: Muric, Tuanzebe, Woolfenden, Greaves, Davis, Morsy, Luongo, Johnson, Szmodics, Hutchinson, Delap

 

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