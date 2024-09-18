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Manchester City – Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi’nde final niteliğinde maç!

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Manchester City – Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Şampiyonlar Ligi’nde final niteliğinde maç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 08:55

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. İngiliz devi Manchester City bugün evinde İtalya’nın önde gelen kulüplerinden Inter’i ağırlıyor. Son 4 sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezona da 4/4 ile başladı. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de ise Federico Dimarco sakatlığı, Marko Arnautovic hasta olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı. İki kulüp iki sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve kazanan taraf Manchester City olmuştu. Peki, Manchester City – Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Devler Ligi’nde bu akşam final niteliğinde bir maç sporseverlerle buluşacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun da yer aldığı Inter, İngiliz devi Manchester City’ye konuk olacak. Manchester City’ye transfer olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan'ın sahaya çıkması bekleniyor. Devler Ligi’nde artık lig usulü karşılaşmalar oynanıyor. Manchester City ve Inter iki sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve M. City kupayı müzesine götürmüştü. Peki, Manchester City – Inter maçı şifresiz mi yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY – INTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birisi oynanacak. Manchester City-Inter maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT'nin Tabii platformu ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Son 4 sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezona da 4/4 ile başladı. İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de ise Federico Dimarco sakatlığı, Marko Arnautovic hasta olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MANCHESTER CITY RAKİPLERİ

Inter, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

ŞAMPİYONLAR LİGİ INTER’İN RAKİPLERİ

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Bayer Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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