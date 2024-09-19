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Manchester City ile Inter yenişemedi! Hakan Çalhanoğlu...

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Inter
Manchester City ile Inter yenişemedi Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 00:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün en önemli maçında Manchester City ile Inter golsüz berabere kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 82 dakika sahada kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün en büyük maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. 2023 finalinde İstanbul'da da karşı karşıya gelen iki takım arasında Etihad'da oynanan maç golsüz sona erdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0

Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Inter

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