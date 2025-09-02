×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Gianluigi Donnarumma#Manchester City
Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 12:44

Premier Lig ekibi Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ederson'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye takviye yaptı.

İngiliz temsilcisi, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'de forma giyen ve adı transferde uzun süre Galatasaray'la anılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

 

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Edersonu resmen açıkladı İşte alacağı maaşFenerbahçe, Ederson'u resmen açıkladı! İşte alacağı maaşHaberi görüntüle

PSG'YE 35 MİLYON EURO ÖDENECEK

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada İtalyan file bekçisi ile 2030 yılını kadar sözleşme imzalandığı bildirilirken Fransız kulübüne de 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

26 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile 24 Fransa Ligue 1, 15 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere toplamda 46 müsabakada forma giyerken, 16 maçta kalesini gole kapattı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Gianluigi Donnarumma#Manchester City

BAKMADAN GEÇME!