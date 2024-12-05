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Manchester City galibiyeti hatırladı

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#Manchester City#Premier Lig#Futbol
Manchester City galibiyeti hatırladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 01:38

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

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Ev sahibi ekip Bernardo Silva'nın 8, Kevin De Bruyne'nin 31 ve Jeremy Doku'nun 57. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmada galip geldi.

Ligde 4 haftadır kaybeden ve son 7 resmi maçını kazanamayan Manchester City, galibiyet özlemine Nottingham Forest karşısında son veremedi.

Günün diğer maçlarında Chelsea, Southampton'ı 5-1, Everton ise Wolverhampton'ı 4-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Chelsea, zirvedeki Liverpool ile arasındaki farkı 7'ye düşürdü. Manchester City ise 26 puana yükseldi ve takibini sürdürdü.

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#Manchester City#Premier Lig#Futbol

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