×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Manchester City, Galatasaray'a 'Hayır' dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor! Kerem ve Asensio sonrası 3. bomba

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Manchester City#Galatasaray
Manchester City, Galatasaraya Hayır dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor Kerem ve Asensio sonrası 3. bomba
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 07:00

Ezeli rakipler bu kez de Brezilyalı kalecinin transferi için karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın teklifini reddeden Manchester City, Fenerbahçe'nin 13-14 milyon euro civarındaki teklifini kabul etti. Ederson'un da onay verdiği transferde mutlu sona ulaşıldı.

Haberin Devamı

Transferde gaza basan Fenerbahçe, kalesini de dünyaca ünlü bir isimle takviye ediyor.

Gözden KaçmasınMourinhosuz Fenerbahçenin galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler Bazı F.Bahçeliler geri döndü Eğer Roger Schmidti getireceksiniz...Mourinho'suz Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'Bazı F.Bahçeliler geri döndü! Eğer Roger Schmidt'i getireceksiniz...'Haberi görüntüle

KEREM VE ASENSİO İSTANBUL'DA

Dün önce Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıklayan Fenerbahçe, sabaha karşı Marco Asensio'yu da imza için İstanbul'a getirdi. Mourinho sonrası kadroya takviye için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bir ismi daha bitirmek üzere.

Manchester City, Galatasaraya Hayır dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor Kerem ve Asensio sonrası 3. bomba

CİTY, G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!

Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da talip olduğu Manchester City’nin kalecisi Ederson’un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz kulübü, en az 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği 32 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini reddetti.

Haberin Devamı

EDERSON DA 'TAMAM' DEDİ

Buna karşın Fenerbahçe’nin 13-14 milyon Euro’yu ödemeyi kabul edince anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek arasında da el sıkışıldı.

Manchester City, Galatasaraya Hayır dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor Kerem ve Asensio sonrası 3. bomba

EDERSON’A 8 MiLYON EURO ARTI BONUS VERiLECEK

Sarı lacivertliler, Brezilyalı file bekçisiyle de yıllık 8 milyon Euro artı toplamı 2 milyon Euro’yu tutan bonuslar karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ederson’un bugün İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Manchester City#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!