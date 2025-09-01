Manchester City, Galatasaray'a 'Hayır' dedi, Ederson Fenerbahçeli oluyor! Kerem ve Asensio sonrası 3. bomba

Haberin Devamı

Transferde gaza basan Fenerbahçe, kalesini de dünyaca ünlü bir isimle takviye ediyor.

KEREM VE ASENSİO İSTANBUL'DA

Dün önce Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıklayan Fenerbahçe, sabaha karşı Marco Asensio'yu da imza için İstanbul'a getirdi. Mourinho sonrası kadroya takviye için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, bir ismi daha bitirmek üzere.

CİTY, G.SARAY'I REDDETTİ, F.BAHÇE'YE 'EVET' DEDİ!

Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray’ın da talip olduğu Manchester City’nin kalecisi Ederson’un transferini imza aşamasına getirdi. İngiliz kulübü, en az 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği 32 yaşındaki file bekçisi için 10 milyon Euro öneren Galatasaray’ın teklifini reddetti.

EDERSON DA 'TAMAM' DEDİ

Buna karşın Fenerbahçe’nin 13-14 milyon Euro’yu ödemeyi kabul edince anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek arasında da el sıkışıldı.

EDERSON’A 8 MiLYON EURO ARTI BONUS VERiLECEK

Sarı lacivertliler, Brezilyalı file bekçisiyle de yıllık 8 milyon Euro artı toplamı 2 milyon Euro’yu tutan bonuslar karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ederson’un bugün İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor