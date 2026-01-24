Manchester City, Galatasaray öncesi evinde 2 golle kazandı!

Haberin Devamı

Manchester City ile Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında karşılaştı.

Ethiad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Omar Marmoush City'i 1-0 öne geçirdi.

Devre biterken Manchester City'de Semenyo sahneye çıktı ve ilk lig golünü atarak farkı 2'ye çıkardı. Ganalı futbolcu, bu golle hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 46'ya yükseltti. Wolves ise 8 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Pep'in öğrencileri Tottenham deplasmanına konuk olacak. Wolves ise evinde Bournemouth'u ağırlayacak.

Öte yandan Manchester City, hafta içi temsilcimiz Galatasaray ile evinde karşı karşıya gelecek.

