Manchester City - Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Manchester City’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.
JUVENTUS VEYA ATLETICO MADRID
Sarı-kırmızılılar play-off turu aşamasında 13. bitiren Juventus yada 14. basamaktaki Atletico Madrid ile eşleşecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
İngiltere - 109.602
İtalya - 94.731
İspanya - 89.046
Almanya - 85759
Fransa - 77.105
Hollanda - 66.429
Portekiz - 66.316
Belçika - 59.650
Türkiye - 48.575
Çekya - 46.275
Yunanistan - 45.462
Polonya - 44.625