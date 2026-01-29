×
HABERLERSpor Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Manchester City - Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 09:39

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz Devler Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi. UEFA ülke puanı da güncellendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Manchester City’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla son 16 play-off turunda yoluna devam edecek.

JUVENTUS VEYA ATLETICO MADRID

Sarı-kırmızılılar play-off turu aşamasında 13. bitiren Juventus yada 14. basamaktaki Atletico Madrid ile eşleşecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

İngiltere - 109.602
İtalya - 94.731
İspanya - 89.046
Almanya - 85759
Fransa - 77.105
Hollanda - 66.429
Portekiz - 66.316
Belçika - 59.650
Türkiye - 48.575
Çekya - 46.275
Yunanistan - 45.462
Polonya - 44.625

