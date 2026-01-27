×
Manchester City-Galatasaray maçı öncesi Pep Guardiola'dan itiraf: Bütün futbolcuları izledim!

#Manchester City#Galatasaray#Pep Guardiola
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adamın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız."

"Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?"

Pep Guardiola:"Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz."

"Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI İZLEDİM"

"Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

LEROY SANE - İLKAY GÜNDOĞAN

"Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum."

"Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır."

"GALATASARAY'A SAYGIMIZ ÇOK"

"Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok."

"İlk 8'de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor."

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz."

