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Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Manchester City Fulham maçı hangi kanalda?

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#Manchester City Fulham Maçı#Manchester City Fulham#Premier Lig
Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta Premier Lig Manchester City Fulham maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 14:59

Premier Lig’de 7. haftasında Manchester City - Fulham ile karşı karşıya geliyor. Manchester City aldığı iki beraberlikle ikinci sıraya geriledi. Mavi-beyazlılar, Fulham karşısında mutlak galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Fulham ise deplasmandan puan alarak ayrılmayı hedefliyor. Peki, Manchester City Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Manchester City Fulham maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Premier Lig’in 7. haftasında Manchester City ve Fulham kozlarını paylaşacak. Manchester ekibi Fulham ile oynadığı son 16 resmi karşılaşmayı da kazandı. Fulham bu sezon ligde geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken topladığı 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Guardiola’nın öğrencileri Premier Lig’de oynadığı son 49 maçı da kaybetmezken lig tarihinin en uzun süreli yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Peki, Manchester City Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Manchester City Fulham maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CİTY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City Fulham maçı 5 Ekim Cumartesi saat 17:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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#Manchester City Fulham Maçı#Manchester City Fulham#Premier Lig

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