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Manchester City-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!

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#Manchester City#Feyenoord#Şampiyonlar Ligi
Manchester City-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 17:50

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Manchester City, Hollanda ekiplerinden Feyenoord'u ağırlayacak. İngiliz ekibi olumsuz gidişatı bu maçta tersine çevirmek istiyor. Mavi beyazlı ekip çıktığı 4 maçtan 7 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Hollandalı takım ise 6. puanla 21. sırada bulunuyor. Peki Manchester City-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle ekranı!

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi 5. haftada Feyenoord'u ağırlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları, 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Bugünün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Manchester City-Feyenoord maçı. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CITY-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City, Şampiyonlar Lig 5. haftada Feyenoord’u ağırlıyor.

Heyecanlı karşılaşma saat 23.00’da başlayacak ve tabii Spor 1 ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Manchester City#Feyenoord#Şampiyonlar Ligi

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