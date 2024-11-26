Manchester City-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi 5. haftada Feyenoord'u ağırlıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları, 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Bugünün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Manchester City-Feyenoord maçı. İşte ayrıntılar...

MANCHESTER CITY-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City, Şampiyonlar Lig 5. haftada Feyenoord’u ağırlıyor.

Heyecanlı karşılaşma saat 23.00’da başlayacak ve tabii Spor 1 ekranları üzerinden canlı ve naklen takip edilebilecek.