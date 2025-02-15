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Manchester City farklı kazandı, Ederson Premier Lig tarihine geçti!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Newcastle United
Manchester City farklı kazandı, Ederson Premier Lig tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 19:52

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Newcastle United karşısında 4-0'lık net bir galibiyet aldı.

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İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Manchester City, taraftarının önünde Newcastle United'ı ağırladı.

Omar Marmoush'un hattrick yaptığı karşılaşmada Manchester City rakibini 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19., 24. ve 33. dakikalarda Marmoush ve 84. dakikada James Mcatee kaydetti.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan maçtaki ilk golün asistini yapan Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu sezon 3. asistini yaparak Premier Lig tarihine geçti. 31 yaşındaki kaleci, Premier Lig tarihinin en çok asist yapan (6) kalecisi oldu.

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Bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonucun ardından puanını 44'e yükselterek 4. sıraya yükseldi. Eddi Howe yönetimindeki Newcastle United ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve 41 puanla 7. basamağa geriledi.

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Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City dev maçta lider Liverpool'u, Newcastle United ise Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak.

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#Premier Lig#Manchester City#Newcastle United

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