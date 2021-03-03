MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City ezip geçiyor! 21 oldu...
GeriFutbol Manchester City ezip geçiyor! 21 oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 00:56 | Son Güncelleme:

Manchester City ezip geçiyor! 21 oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City ezip geçiyor! 21 oldu...

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Manchester City, Wolverhampton'ı sahasında 4-1 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 15 maça, tüm kulvarlarda ise 21 maça çıkardı.

27
  • Manchester City - Wolverhampton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Wolverhampton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Wolverhampton maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Manchester City - Wolverhampton maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Premier Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan City, 27. haftada Wolverhampton'ın engelini 4 golle aşarak serisini sürdürdü.

Manchester City'nin galibiyet gollerini 15'de Dendoncker (kendi kalesine), 80' ve 90+4'te Gabriel Jesus, 90'da Mahrez attı. Wolverhampton'ın tek golü ise 61'de Coady'den geldi.

Bu skorla puanını 65'e yükselten Pep Guardiola'nın öğrencileri, en yakın rakipleri Manchester United'ın 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

34 puanda kalan Wolverhampton ise 12. sırada yer aldı.

Manchester City ezip geçiyor 21 oldu...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi