×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City, Enes Ünallı Bournemouth'a kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Bournemouth
Manchester City, Enes Ünallı Bournemoutha kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 20:16

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth'a 2-1 yenilerek ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 9. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 64. dakikada hızlı gelişen atakta Evanilson topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada Manchester City farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan yapılan ortada Gvardiol kafayla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, kırmızı-siyahlılar 3 puana uzandı. Bournemouth bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Manchester City 23 puanda kaldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Öte yandan milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada oyuna girdi.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede Liverpool, Brighton'ı 2-1 yendi ve puanını 25'e yükseltti. Liverpool, geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği yeniden aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Manchester City#Bournemouth

BAKMADAN GEÇME!