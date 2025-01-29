Manchester City-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City-Club Brugge maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Manchester City ve Club Brugge karşılaşması da günün dikkat çeken mücadelelerinden biri. Mavi beyazlı ekip geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 25. sırada yer alıyor. Rakip takım ise City deplasmanında puanla dönmek istiyor. İşte Manchester City-Club Brugge maçı canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER CITY - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - Club Brugge, Şampiyonlar Ligi son haftada mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma bu akşam (29 Ocak) saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.