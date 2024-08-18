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Manchester City, Chelsea'yi 2 golle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Chelsea
Manchester City, Chelseayi 2 golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 21:06

Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City, Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Premier Lig'in ilk haftasında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Chelsea ile kozlarını paylaştı.

Londra'daki karşılaşmayı Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin ilk golü 18. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Pep Guardiola'nın ekibinde ikinci golü, 84. dakikada Mateo Kovacic attı. Kovacic, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea'nin başında ilk maçına çıkan Enzo Maresca ise sahadan puansız ayrılmış oldu. Manchester City ise sezona 3 puanla başladı.

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#Premier Lig#Manchester City#Chelsea

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