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GeriFutbol Manchester City - Chelsea finalinde Kevin De Bruyne'nin gözyaşları
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Manchester City - Chelsea finalinde Kevin De Bruyne'nin gözyaşları

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Manchester City - Chelsea finalinde Kevin De Bruyne'nin gözyaşları

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Chelsea ile karşılaşan Manchester City'de Kevin De Bruyne, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyince gözyaşlarına boğuldu.

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  • Kevin De Bruynenin gözyaşlarına boğuldu
  • Kevin De Bruynenin gözyaşlarına boğuldu
  • Kevin De Bruynenin gözyaşlarına boğuldu
  • Kevin De Bruynenin gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışırken oyuna devam edemedi.

Rüdiger'le çarpışmasının ardından bir süre acılar içinde yerde kalan Bruyne'ye ilk müdehale saha içinde yapıldı.

Bir süre yerden kalkamayan Bruyne'nin göz çevresinde şişiklik meydana gelirken oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sakatlık sonrası yerini Gabriel Jesus'a bırakan Kevin De Bruyne hüngür hüngür ağlarken teknik ekipten destek geldi.

Manchester City - Chelsea finalinde Kevin De Bruynenin gözyaşları

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