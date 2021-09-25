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Manchester City, Chelsea deplasmanından 3 puanla döndü

#Manchester City#Chelsea#Premier Lig
Manchester City, Chelsea deplasmanından 3 puanla döndü

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

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Ligin 6. hafta mücadelesinde, bu sezon zirveyi hedefleyen takımlardan Chelsea, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 53. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezonki yenilmezlik unvanı sona eren Chelsea, bu sonuçla 13 puanda kaldı. Puanını 13'e yükselten Manchester City ise averaj ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

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#Manchester City#Chelsea#Premier Lig