HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City, Burnley'i 5 golle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Burnley#Premier Lig
Manchester City, Burnleyi 5 golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 20:10

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Burnley'i 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Burnley ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı. City'nin galibiyeti getiren golleri 12 ve 65. dakikalarda Maxime Esteve (k.k.), 61. dakikada Matheus Nunes ve 90 ve 90+3. dakikalarda da Erling Haaland attı.

Burnley'in tek golünü ise 38. dakikada Anthony kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 10'a yükseltirken, Burnley ise 4 puanda kaldı.

