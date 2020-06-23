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GeriFutbol Manchester City, Burnley'e karşı gol şov yaptı: 5-0
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.06.2020 - 00:42,Son Güncelleme:

Manchester City, Burnley'e karşı gol şov yaptı: 5-0

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Manchester City, Burnley'e karşı gol şov yaptı: 5-0
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İngiltere Premier Ligi 30. hafta karşılaşmasında Manchester City, Burnley'i 5-0 yendi.

Ligde ikinci sırada bulunan Manchester City, Etihad Satdı'nda Burnley'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Phil Foden'in attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in 43. ve 45 3. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında da oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, David Silva'nın 51. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, Phil Foden'in 63. dakikada attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla puanını 63'e yükseltirken, Burnley 39 puanda kaldı.

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