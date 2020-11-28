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Futbol
Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:42 | Son Güncelleme:

Manchester City, Burnley karşısında farklı kazandı

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Manchester City, Burnley karşısında farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6 ve 22. dakikalarda Riyad Mahrez ile 41. dakikada Benjamin Mendy'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
66. dakikada Ferran Torres ile farkı 4'e çıkaran Manchester City'de, 69. dakikada bir kez daha sahne alan Mahrez "hat-trick" yaparak maçın skorunu belirledi: 5-0.

Pep Guardiola'nın takımı, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Burnley 5 puanda kaldı.

Manchester City, Burnley karşısında farklı kazandı

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