Manchester City - Borussia Dortmund maçında yan hakem Octavian Sovre'den görülmemiş hareket! Tünelde Haaland'ın yanına gitti ve...

Spor Arena Dış Haberler - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Manchester City arasında oynanan çeyrek final ilk maçının son düğünün ardından Erling Haaland ile yan hakem Octavian Sovre arasında yaşananlar geceye damga vurdu.

Müsabakada yardımcı hakem olarak görev yapan Rumen yan hakem Octavian Sovre, Manchester City'nin Borussia Dortmund'u 90. dakikada Phil Foden'in attığı golle mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Norveçli golcüden imza istedi.

HAKEMİN KARTLARINI İMZALADI

Son düdüğün ardından soyunma odası tünelinde Erling Haaland'ın yanına giden yan hakem Octavian Sovre, genç golcüden kartlarını imzalamasını istedi. Rumen hakemin bu isteği karşısında şaşkına dönen Erling Haaland, talebi geri çevirmedi ve Sovre'nin hem sarı kartını hem de kırmızı kartını imzaladı.

"ÇOCUKÇA BİR HAREKET"

Erling Haaland ile yardımcı hakem Octavian Sovre arasında yaşanan bu ilginç an yayıncı kuruluş kameralarına takılırken, Manchester City'nin eski oyuncuları Joleon Lescott ve Owen Hargreaves ortaya çıkan görüntüyü sert şekilde eleştirdi.

Joleon Lescott, "Bu hareket hiçbir zaman kabul edilemez. Hakemlerin imajı için iyi bir görüntü olmadı. Çocukça bir hareket." ifadelerini kullandı. Owen Hargreaves ise, "Maçını yönettiğin bir oyuncunun hayranı olabilirsin ancak bu hareketi diğer futbolcuların gözü önünde yapmak doğru değil." dedi.

ERLING HAALAND 5 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Manchester City ağlarını sarsamadı ve gol hasretini 5 maça çıkardı. Sevilla ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında gol rekorları kıran 20 yaşındaki genç oyuncu, son 5 resmi maçta ise rakip fileleri sarsamadı.

20202 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye maçı dahil son 5 mücadelede 18 şut çeken ve gol bulamayan Haaland, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da net bir fırsattan yararlanamadı.

Erling Haaland, Bundesliga'da en son Köln maçında gol atarken Eintracht Frankfurt, Manchester City, Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını ise boş geçti. Norveçli golcü, Milli Takım dahil ilk 32 maçında 40 gol atmıştı.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ ALEVLENDİREN KARE

Öte yandan Erling Haaland'ın maç sonunda Manchester City'nin galibiyet golünü atan Phil Foden ile gerçekleştirdiği mini sohbet geceye damga vurdu. İsmi Premier Lig ekipleriyle anılan Norveçli golcünün, Sergio Agüero'nun ardından Manchester City'nin yeni forveti olacağı iddia ediliyordu.

Babası ve menajeri geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştirdiği genç futbolcunun bu görüntüsü, transfer söylentilerini güçlendirdi.