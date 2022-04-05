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Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Manchester City#Atletico Madrid
Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda

Manchester City Atletico Madrid maçı ile çeyrek final heyecanı devam ediyor. Guardiola ve Simeone'nin en iyi 11 ile sahaya çıkacağı mücadele, iki takımın tarihindeki ilk karşılaşma olacak. Mahrez ve Griezmann gibi önemli golcülere sahip olan her iki takım, galibiyet alabilmek için her yolu deneyecek. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Manchester City Atletico Madrid maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. İki ekip, bu maçtan alacakları sonuca göre 1 hafta sonra çıkacakları mücadelede avantaj sahibi olacak. Peki, Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Manchester City, Atletico Madrid'i konuk edecek. 5 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

 

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#Manchester City#Atletico Madrid

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