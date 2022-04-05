Haberin Devamı

Manchester City Atletico Madrid maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. İki ekip, bu maçtan alacakları sonuca göre 1 hafta sonra çıkacakları mücadelede avantaj sahibi olacak. Peki, Manchester City Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MANCHESTER CİTY ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Manchester City, Atletico Madrid'i konuk edecek. 5 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.