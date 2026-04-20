Manchester City - Arsenal maçı sonrası Pep Guardiola'dan Bernardo Silva açıklaması: 'Onu alan takım çok şanslı olacak!'

Manchester City ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Manchester City 2-1 kazandı.

Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki’nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Pep Guardiola’nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı. Bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, galibiyet sonrası sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Bernardo Silva için şu açıklamalarda bulundu:

“Minnettarlık duyuyorum. Fazla konuşursam ağlayacağım. Yaptıkları için bu kulüp adına ona çok teşekkür etmek istiyorum. O, futbolun zihinden başlayıp ayaklara kadar uzandığını kanıtlıyor. O en hızlısı değil, ama her an ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyor. Her zaman kendini adıyor ve hiç sakatlanmıyor. Geçen sezon onu tanımlıyor; diğerleri yokken o her zaman oradaydı ve ilk günkü gibi mücadele etti. Zihniyeti önemli. Hayatta her zaman olumlu yanları görüyor.

Efsane yazarken, bunu büyük harflerle yazmak gerekir. Sadece bugün değil, dokuz yıl boyunca oynadığı her maçta. O olmasaydı, birlikte geçirdiğimiz bu yıllar asla bu kadar özel olmazdı. Özel bir oyuncu. Nereye giderse gitsin, onu kadrosunda bulunduran takım çok şanslı olacak.”