Canlı Anlatım | Manchester City - Arsenal (Kolasinac)

Premier Lig'de "son şampiyon" unvanına sahip takımlara konuk olduğu son 17 maçın sadece birini kazanabilen Arsenal, tek galibiyetini Ocak 2015'te Manchester City'yi 2-0 yenerek aldı. Bu sezon oynadığı ilk iki Premier Lig maçında gol atamayan Arsenal, daha önceki 117 lig sezonunun sadece ikisinde ilk üç karşılaşmasını da boş geçti. Manchester City forması giyen Raheem Sterling, Arsenal ile karşılaştığı son altı Premier Lig maçında yedi golde pay sahibi oldu.

MANCHESTER CITY 2-0 ARSENAL

GOL: 7' İlkay Gündoğan, 12' Torres

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Arsenal maçı saat 14:30'da başladı ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

KOLASINAC İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac, Arsenal'in ilk 11'inde maça başladı.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Torres, Jesus

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Kolasinac, Cedric, Xhaka, Wmith Rowe, Tierney, Saka, Odegaard, Aubameyang