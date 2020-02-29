Manchester City Arsenal maçı neden yok? Manchester City maçı ertelendi mi?

Manchester City Arsenal karşılaşmasının 1 Mart tarihinde oynanması planlanıyordu fakat lig kupasında sıkışan takvim nedeniyle mücadele ertelendi. Manchester City yarın Aston Villa ile Lig Kupası mücadelesine çıkacak. Bu yüzden 1 Mart tarihinde sezon başında planlanan Manchester City - Arsenal karşılaşması oynanmayacak. Mücadele ileri bir tarihte oynanacak fakat tarihi henüz belirlenmedi