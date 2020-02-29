Manchester City Arsenal maçı neden yok? Manchester City maçı ertelendi mi?
Yarın oynanması planlanan İngiltere Premier Lig karşılaşması Manchester City Arsenal ertelendi. Spor severler bu karşılaşmanın neden iptal olduğunu merak ediyorlar. Peki Manchester City Arsenal maçı neden ertelendi? Manchester City Arsenal maçı oynanmayacak mı?
Manchester City Arsenal karşılaşmasının 1 Mart tarihinde oynanması planlanıyordu fakat lig kupasında sıkışan takvim nedeniyle mücadele ertelendi. Manchester City yarın Aston Villa ile Lig Kupası mücadelesine çıkacak. Bu yüzden 1 Mart tarihinde sezon başında planlanan Manchester City - Arsenal karşılaşması oynanmayacak. Mücadele ileri bir tarihte oynanacak fakat tarihi henüz belirlenmedi
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