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Canlı anlatım | Manchester City - Arsenal maçı

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#Manchester City#Arsenal#İngiltere Premier Lig
Canlı anlatım | Manchester City - Arsenal maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 12:14

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşıyor.

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İngiltere Premier Lig'de sezonun en önemli mücadelesinde Manchester City, Arsenal ile karşılaşıyor.

Dev maç öncesi 2 maç fazlası bulunan Arsenal, 75 puanla zirvede yer alıyor. 2 maç eksiği olan Manchester City ise 70 puanla ikinci sırada bulunuyor.

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Stones, Walker, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus

MANCHESTER CITY

Premier Lig'de son 6 maçını kazanan Manchester City, Arsenal'in son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk için yeniden umudunu yükseltti.

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2 maç ve 5 puan geriden takip ettiği Londra temsilcisini Etihad'da yenip, zirvede işleri iyice karıştırmak istiyorlar...

Nathan Ake dışında takımda eksik yok.

ARSENAL

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılıp zirvede Manchester City'ye yakalanan Arsenal'de ise William Saliba hâlâ iyileşmedi.

 

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#Manchester City#Arsenal#İngiltere Premier Lig

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