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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 22:11 | Son Güncelleme:

Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterling'in golüyle kazandı

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İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 13. maçtan da galip ayrıldı.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Manchester City, Arsenal deplasmanında Sterlingin golüyle kazandı

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