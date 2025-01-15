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Manchester City, 90+2'de kâbusu yaşadı! Maçta 4 gol

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#Premier Lig#Manchester City#Futbol
Manchester City, 90+2de kâbusu yaşadı Maçta 4 gol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 00:34

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 öne geçtiği Brentford deplasmanında skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford, Manchester City'yi konuk etti.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 öne geçen Manchester City, son anlarda skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini 66 ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti. Brentford'un beraberlik gollerini ise 82. dakikada Wissa ve 90+2'de Norgaard attı.

Bu sonuçla birlikte 35 puana yükselen Manchester City, 6. sırada kaldı. Brentford ise 28 puanla 10. sırada yer aldı.

Premier Lig'de bir sonraki maçında Manchester City, Ipswich Town'a konuk olacak. Brentford ise lider Liverpool'u ağırlayacak.

 

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#Premier Lig#Manchester City#Futbol

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