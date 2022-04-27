Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Manchester City 4 - 3 Real Madrid (Maç özeti ve golleri)

#Manchester City#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi
Manchester City 4 - 3 Real Madrid (Maç özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk etti. 7 golün atıldığı maçta kazanan Manchester City oldu.

Manchester City - Real Madrid maçından fotoğraflar...Manchester City - Real Madrid maçından fotoğraflar...
Manchester City - Real Madrid maçından fotoğraflar...

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve adeta gol düellosuna sahne olan maçta Manchester City, rakibini 4-3 mağlup etti ve finale göz kırptı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Kevin de Bruyne, 11. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Foden ve 73. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Real Madrid'in Karim Benzema ile 33 ve 82. (pen) dakikada ve Vinicius ile 55. dakikada bulduğu goller yeterli olmadı.

Mücadelenin 93. saniyesinde ağları sarsan Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin en hızlı golünü kaydetti.

Karim Benzema ise, Cristiano Ronaldo'nun (44) 2018'de takımdan ayrılmasından bu yana Real Madrid formasıyla bir sezonda 40'tan fazla gol atan ilk oyuncu oldu. Benzema, attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti.

Haberin Devamı

Eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#Real Madrid#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann