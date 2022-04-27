Manchester City 4 - 3 Real Madrid (Maç özeti ve golleri)

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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan ve adeta gol düellosuna sahne olan maçta Manchester City, rakibini 4-3 mağlup etti ve finale göz kırptı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Kevin de Bruyne, 11. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Foden ve 73. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Real Madrid'in Karim Benzema ile 33 ve 82. (pen) dakikada ve Vinicius ile 55. dakikada bulduğu goller yeterli olmadı.

Mücadelenin 93. saniyesinde ağları sarsan Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin en hızlı golünü kaydetti.

Karim Benzema ise, Cristiano Ronaldo'nun (44) 2018'de takımdan ayrılmasından bu yana Real Madrid formasıyla bir sezonda 40'tan fazla gol atan ilk oyuncu oldu. Benzema, attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 41'e yükseltti.

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Eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da oynanacak.