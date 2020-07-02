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Haber Giriş: 02.07.2020 - 20:43,Son Güncelleme:

Manchester City 4-0 Liverpool

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Manchester City 4-0 Liverpool
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Premier Lig'de Manchester City, şampiyonluğunu garantileyen Liverpool'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin puanı 66 oldu. Lider 86 puanda kaldı.

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'de 32. haftada kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester City 4-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada De Bruyne, 45. dakikada Foden, 35 ve 66. dakikalarda Sterling kaydetti.

Liverpool ilk kez 4 gol yedi

Liverpool, bu sezon ilk kez bir Premier League maçında kalesinde 4 gol gördü. 

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, İlkay; Sterling, Foden, Jesus.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino

Manchester City 4-0 Liverpool

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