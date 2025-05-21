Manchester City 3 golle kazandı!

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Manchester City ile Bournemouth, İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-1 kazandı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri, 14. dakikada Marmoush, 38. dakikada Bernardo Silva ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

Bournemouth'un ise tek sayısı 90+6. dakikada Daniel Jebbison'dan geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 67. dakikada Kovacic kırmızı kart görürken 73. dakikada da Lewis Cook oyundan atıldı ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

DE BRUYNE VEDA ETTİ, RODRI 9 AY SONRA

Manchester City'de ise Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçına çıktı. Aynı zamanda geçirdiği sakatlığın ardından İspanyol futbolcu Rodri 9 ay sonra sahalara geri döndü.

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SON HAFTA RAKİP FULHAM

Bu sonucun ardından puanını 68 yapan Manchester City, ligde 3. sıraya yükseldi. Guardiola'nın ekibi ligin son haftasında Fulham'ın konuğu olacak.