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Manchester City 3 golle kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#De Bruyne
Manchester City 3 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 00:19

İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Manchester City, sahasında konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

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Manchester City ile Bournemouth, İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-1 kazandı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri, 14. dakikada Marmoush, 38. dakikada Bernardo Silva ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

Bournemouth'un ise tek sayısı 90+6. dakikada Daniel Jebbison'dan geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 67. dakikada Kovacic kırmızı kart görürken 73. dakikada da Lewis Cook oyundan atıldı ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

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DE BRUYNE VEDA ETTİ, RODRI 9 AY SONRA

Manchester City'de ise Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçına çıktı. Aynı zamanda geçirdiği sakatlığın ardından İspanyol futbolcu Rodri 9 ay sonra sahalara geri döndü.

Manchester City 3 golle kazandı

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SON HAFTA RAKİP FULHAM

Bu sonucun ardından puanını 68 yapan Manchester City, ligde 3. sıraya yükseldi. Guardiola'nın ekibi ligin son haftasında Fulham'ın konuğu olacak.

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#Premier Lig#Manchester City#De Bruyne

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