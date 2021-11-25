Manchester City 2 - 1 PSG (Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar...)

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Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı. PSG, 50. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçerken, 63'te Raheem Sterling bu gole yanıt verdi. 76'da Gabriel Jesus, İngiliz ekibine galibiyeti getiren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı. İlk maçta PSG'ye 2-0 yenilen Guardiola'nın öğrencileri, rövanşta istediğini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Club Brugge 0 - 5 RB Leipzig

Atletico Madrid 0 - 1 Milan

Liverpool 2 - 0 Porto

Inter 2 - 0 Shakhtar

Sheriff 0 - 3 Real Madrid