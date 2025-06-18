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Manchester City 2-0 Wydad AC (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Manchester City#Phil Foden
Manchester City 2-0 Wydad AC (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 21:18

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'ndaki ilk maçta Manchester City, Fas'ın Wydad AC takımını 2-0 mağlup etti.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City ile Wydad AC, ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Brezilya hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 2. dakikasında İngiliz ekibi, Philip Foden'in golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Jeremy Doku'nun fileleri havalandırmasıyla Manchester City, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Pep Guardiola'nın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Manchester City#Phil Foden

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