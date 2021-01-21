Manchester City 2-0 Aston Villa

Premier Lig'de ilk haftadan ertelenen maçta Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.



Manchester ekibi, 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.



Ligde üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, puanını 38'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu.



Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

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