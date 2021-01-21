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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 00:02 | Son Güncelleme:

Manchester City 2-0 Aston Villa

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Manchester City 2-0 Aston Villa
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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Manchester City, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Premier Lig'de ilk haftadan ertelenen maçta Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Manchester ekibi, 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Ligde üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, puanını 38'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

 

Manchester City 2-0 Aston Villa

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