Manchester City 1, Galatasaray 2!

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftayı geride kalırken temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih karşısında iyi oyun ortaya koymasına rağmen iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Manchester United deplasmanında da baskın bir futbol ortaya koyan sarı kırmızılılar, Bayern Münih'i adeta elilnden kaçırdı. Galatasaray'ın başarıı performansı sonrası önemli bir istatistik göze çarptı.

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki takımlar arasında en fazla net pozisyona giren takımların başında geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City.

İngiliz devinin yakın takibinde ise temsilcimiz Galatasaray bulunuyor. Manchester City'yi 14 net gol pozisyonu ile sarı-kırmızılı takım takip ediyor.

Bu istatistikte Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan ise Inter (11) net pozisyonla sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.

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