Manchester City 1-3 Lyon
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Çeyrek final eşleşmesinde Lyon, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Cornet, 79 ve 87'de Moussa Dembele kaydetti. Manchester City'nin golünü ise 69. dakikada De Bruyne attı.
Bu sonucun ardından Lyon, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu.
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