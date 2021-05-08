MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City 1 - 2 Chelsea (Maç özeti)
GeriFutbol Manchester City 1 - 2 Chelsea (Maç özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 19:54 | Son Güncelleme:

Manchester City 1 - 2 Chelsea (Maç özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City 1 - 2 Chelsea (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 2-1 kazandı ve City'nin şampiyonluğunu ilan etmesini engelledi.

İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında lider Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde de karşı karşıya gelecek iki takımın kritik mücadelesinde kazanan, son dakika golüyle Chelsea oldu ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakika Hakim Ziyech ve 90+2'te Marcos Alonso attı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek City'nin 44. dakikada Sterling ile bulduğu gol, galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi City, 45+3'te Agüero'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Manchester City 80 puanda kaldı. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.

Manchester City 1 - 2 Chelsea (Maç özeti)

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi