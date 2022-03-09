Manchester City 0-0 Sporting CP

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Sporting karşı karşıya geldi.



Etihad'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve Premier League ekibi, çeyrek finale yükselen taraf oldu.



İlk karşılaşmayı Portekiz'de 5-0 kazanan Manchester City, bu beraberlik tur biletini almayı başardı.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay Gündogan, Sterling, Jesus, Foden.

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Neto, Porro, Ugarte, Reis, Tabata, Sarabia, Slimani, Paulinho.