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Futbol
Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Mame Thiam: "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum..."

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Mame Thiam: "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum..."
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu’nu yenileten Fenerbahçeli Mame Thiam, "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır’da bulunan bir köy okulunu yeniletti.

Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu’nu bir öğretmenin gönderdiği mesaj sonrasında Senegalli futbolcu, kurduğu Mame Thiam Vakfı ile yenileme çalışmalarına başladı.

Mame Thiam Diyarbakır'da bir okulu yeniletti! Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yenileten Fenerbahçeli Mame Thiam, duygularını açıkladı. Öğrencilere yardım etme fırsatının olduğunu belirten golcü oyuncu "Onlar mutlu oldular, ben de aynı şekilde çok mutluyum." dedi.
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Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda okulun ve öğrencilerin fotoğrafları yer alırken, "Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar" ifadeleri kullanıldı.

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THIAM: ÇOK MUTLUYUM

Mame Thiam ise Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Thiam, "Yardım etme fırsatım vardı onlara, ben de bu yardımda bulundum. Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" diye konuştu.

 

Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum...

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