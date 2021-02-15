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Spor Arena
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Mame Thiam kimdir, nereli?

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Mame Thiam kimdir, nereli?
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Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti. Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma birçok beğeni ve yorum geldi. Sosyal medyaya da konu olan paylaşım ardından Mame Thiam ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Mame Thiam kimdir, nereli?

Fenerbahçe takımında forvet pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam, 9 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. 

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. 18 Ağustos 2020'de 3 yıllık anlaşma ile Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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