Mame Thiam kimdir, kaç yaşında? Mame Thiam Fenerbahçe’ye transfer oldu

Mame Thiam kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Fenerbahçe Mame Thiam ile Can Bartu Tesisleri’nde sözleşme imzaladı. İşte 1992 yılında Senegal’de dünyaya gelen ve forvet bölgesinde görev alan Thiam ile ilgili bilgiler…

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal’de dünyaya gelmiştir. Başarılı futbolcu forvet bölgesinde görev yapıyor. Thiam, 1.85 boyunda ve 79 kilo.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Kasımpaşa’nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig ‘e geldi. Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol – 4 asist ile tamamladı.