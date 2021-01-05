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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Mame Thiam: Gol attığım için çok mutluyum

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Mame Thiam: Gol attığım için çok mutluyum
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan Mame Thiam, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Thiam, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gol attığım için çok mutluyum. Yüzde yüz performansınızı takım olarak ortaya koyduğunuzda golleri buluyorsunuz. 3 puan ise benim için daha büyük mutluluk" dedi.

Takımın mücadelesini golle taçlandırdığını anlatan Thiam, "Şimdi Alanyaspor ile evimizde oynayacağız. Bir ay içinde çok fazla maçımız olacak. Yoğun bir periyot olacak. Umuyorum ki galibiyetlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"AİLE GİBİYİZ"
Sakatlıkların yanı sıra yeni tip koronavirüs vakalarına rağmen takım olarak iyi mücadele verdiklerini kaydeden Thiam, "Aile gibiyiz. Zorluklara rağmen her şekilde çalışıyoruz. Bu mücadele bizlere ilerleyen zamanlarda yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları çok özlediklerini vurgulayan Thiam, "Umuyorum ki bu süreç çok hızlı şekilde sona erer ve taraftarlarımız da tekrar geri dönüp bizlere destek olmaya devam eder. Onlar bizim için 12. adam. Görmek istediğim şey attığım gollerden sonra onların kutlama yapmaları ve mutluluk yaşamalarıdır" diyerek sözlerini tamamladı. 

Mame Thiam: Gol attığım için çok mutluyum

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