Mame Thiam: 'Daha iyi olacağız'

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mame Thiam, maç sonunda konuştu.

Daha iyi olacaklarına vurgu yapan Thiam, "Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık elhamdulillah. İyi oynayıp farklı kazandık. Daha iyi olacağız." dedi.

Mame Thiam konuşmasını, "Biz bir takımız. Sahaya çıkan herkesin %100'ünü vermesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hoca bugün bana güvendi ve ben de elimden geleni yaptım. Önümüzde 10 gün bir boşluk var. İleride daha iyi olacağız." sözleriyle tamamladı.