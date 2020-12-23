MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMame Thiam: 'Daha iyi olacağız'
GeriFutbol Mame Thiam: 'Daha iyi olacağız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.12.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Mame Thiam: 'Daha iyi olacağız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mame Thiam: 'Daha iyi olacağız'
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Mame Thiam, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mame Thiam, maç sonunda konuştu.

Daha iyi olacaklarına vurgu yapan Thiam, "Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık elhamdulillah. İyi oynayıp farklı kazandık. Daha iyi olacağız." dedi.

Mame Thiam konuşmasını, "Biz bir takımız. Sahaya çıkan herkesin %100'ünü vermesi gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hoca bugün bana güvendi ve ben de elimden geleni yaptım. Önümüzde 10 gün bir boşluk var. İleride daha iyi olacağız." sözleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle