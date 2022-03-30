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Maltepe'de 'Mor Gün'e 'Mor Koşu'

#Maltepe#Mor Koşu#Epilepsi
Maltepede Mor Güne Mor Koşu

26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde Maltepe sahilinde mor kitlerle yedi kilometrelik bir farkındalık koşusu gerçekleştirildi

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Maltepe'de epilepsi hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak için 26 Mart Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Maltepe Belediyesi, Epilepsi İçin Bak ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin birlikte düzenlediği "Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu" ile epilepsi hastalarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. "Mor Gün" olarak da adlandırılan Dünya Epilepsi Farkındalık Günü'nde Maltepe Belediyesi'nin hazırladığı mor renkli kitler ile yapılan 7 kilometrelik koşu İdealtepe sahilinde başladı. Koşuya her yaştan yüzlerce kişi katıldı. Mert Palavaroğlu'nun sunuculuğunda oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı koşu sonunda katılan herkese birer madalya verilirken, dereceye girenlere de kupa ve özel hediyeler dağıtıldı. "Mor Koşu 7k Epliepsi Farkındalık Halk Koşusu"nda erkeklerde Azad Güvercin birinci, Erhan Taç ikinci, Emre Baytaş ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Esma Nur Yılmaz birinciliği alırken, İlkay Dönmez ikinci ve Bengi Baba üçüncü oldu.

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#Maltepe#Mor Koşu#Epilepsi

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