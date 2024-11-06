Malmö'nün eski yıldızından takımına övgü üstüne övgü ve Beşiktaş parantezi: Ekip ruhu mükemmel | Beşiktaş 2018'i hatırlasın

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekiplerimizden Beşiktaş, 4.hafta maçında sahasında bugün Malmö’yü ağırlayacak. 3. hafta maçında Fransa’nın güçlü ekibi O.Lyon’u deplasmanda mağlup ederek ilk galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, dikkat çekici gidişatını devam ettirme peşinde. İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Kara Kartal, hücum hattındaki dinamik ve formda oyuncularıyla sahadan zaferle ayrılma peşinde. İsveç futbolunun ve Malmö’nün eski yıldızlarından olan Anders Andersson, zorlu 90 dakika öncesi iki takımın mücadeledeki şansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

MALMÖ’NÜN ESKİ YILDIZI ANDERS ANDERSSON’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“MALMÖ’DEKİ TAKIM RUHU MÜKEMMEL DURUMDA”

Malmö, UEFA Avrupa Ligi maçlarında İsveç Ligi’nde olduğu gibi bir performans sergiledi ancak tabii ki Avrupa’da karşılarında daha iyi rakipler vardı. Malmö, ayrıca kendisinden çok daha yüksek bütçeli kulüplerle karşılaştı. Glasgow Rangers'a karşı oynadığımız maç kötüydü ama diğer maçlar oldukça iyiydi. Olympiakos maçında ise bence ceza sahası içinde etkili bir oyun ortaya koydular ancak Yunan ekibi çok daha soğukkanlı bir oyun oynadı. Malmö, İsveç Ligi’nin en iyi takımı konumunda ve sezon başından beri ligi lider götürüyorlar. Takım ruhu mükemmel durumda. Takımdaki bazı tecrübeli oyuncular, atmosferin uzun zamandır olmadığı kadar iyi olduğunu söylüyor. İsveç Ligi, mart ayından kasıma kadar oynanıyor. Zaten lig şampiyonluğunu kazandıkları için geçen hafta sonu birkaç oyuncuyu dinlendirdiler.

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“KANAT OYUNCUSU TAHA ALİ’YE DİKKAT ETMELİLER”

Teknik Direktör Henrik Rydström, teknik direktörlük kariyerinde oldukça başarılı sezonlar yaşadı. Malmö'de 2 yılda 2 lig şampiyonluğu ve 1 İsveç Kupası şampiyonluğu kazandı. Rydström, takımının hızlı paslaşma ve sürekli topa sahip olma felsefesi ortaya koyarak oyunu kontrol etmesini istiyor. Bu oyun tarzını daha çok kendi liglerinde uygulamayı başardılar ancak Avrupa Ligi’nde oynadıkları Karabağ maçında oyunun büyük bir bölümünü bu şekilde kontrol ettiler. Farklı oyun tarzlarında oynayabiliyorlar ancak genellikle 4 savunma oyuncusu ve 2 forvet ile oynamayı tercih ediyorlar. Taha Ali, Beşiktaş’ın dikkat etmesi gereken oyunculardan biri. O; kanat bölgelerinde oynayan, oyuna canlılık kazandıran ve hızlı dripling yapan bir futbolcu.

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“BEŞİKTAŞ’IN ÇOK DAHA TECRÜBELİ BİR KADROSU VAR”

Beşiktaş’ın Malmö'den çok daha tecrübeli bir kadrosu var ve takımda uzun yıllardır üst seviyede oynamış birçok oyuncusu bulunuyor. Benfica'da 3 yıl oynadığım için açıkçası Rafa Silva, Joao Mario ve Gedson Fernandes'i bu maçtaki favori oyuncular olarak görüyorum.

“BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA 2018 YILINDA İSTANBUL’DAKİ MAÇ…”

Beşiktaş taraftarları coşkulu bir atmosfer yaratma kapasiteleriyle tanınırlar. Malmö karşısında da durumun böyle olacağından eminim. Böyle taraftarlar, ev sahibi takım için her zaman bir avantajdır. Beşiktaş, hem ev sahibi avantajı hem de oyuncuların tecrübesi ve gücü göz önüne alındığında favori olan taraf olarak göze çarpıyor. Yine de Malmö'deki herkes, Malmö'nün 2018 yılında İstanbul'daki maçta galip gelerek bir üst tura yükseldiği mücadeleyi hiç unutmuyor. Malmö’nün şu anki kadrosunda o maçta oynamış birkaç oyuncu var ve onlar bu maçtan şimdi de korkmuyorlar. Oyuncular, tam aksine mücadeleye fazlasıyla hazırlar.